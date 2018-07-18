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≡ Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции скорой помощи Костаная рассказали о новшествах в своей работе 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции скорой помощи Костаная рассказали о новшествах в своей работе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 18.07.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Изменения связаны с реформой законодательства. Яркие машины и постоянно включенные звуковые и световые сигналы теперь должны быть всегда, согласно приказу министра здравоохранения РК № 450 от 3 июля 2017 года.
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§ 211
Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции скорой помощи Костаная рассказали о новшествах в своей работе
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3190
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
связи с потерей паспорта обращалась к какому-то начальнику в, тогда ещё, милиции с каким-то вопросом. Только открыла дверь в кабинет, как услышала: "А Вы заплатили за КОНСУЛЬТАЦИ

Не было такого в паспортном.
По моему Тарана 36 если не ошибаюсь.
Я там два раза за месяц паспорт умудрился в 90х получить..
Точнее два.
3000 тенге по моему за паспорт и все..
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§ 1234
Re: Лимонного цвета машины и постоянный звук сирен - на станции...
1234


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 682
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 23.07.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывало такое, что люди для этого даже грузовые машины нанимали. Теперь это можем сделать мы.

Ну вот, теперь хоть на самолёт, хоть на паровоз всегда успеть можно! :lol:
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