Цитата: таноми52:

связи с потерей паспорта обращалась к какому-то начальнику в, тогда ещё, милиции с каким-то вопросом. Только открыла дверь в кабинет, как услышала: "А Вы заплатили за КОНСУЛЬТАЦИ

Не было такого в паспортном.

По моему Тарана 36 если не ошибаюсь.

Я там два раза за месяц паспорт умудрился в 90х получить..

Точнее два.

3000 тенге по моему за паспорт и все..