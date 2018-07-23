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§ NG.kz
Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремонт улицы Гагарина пройдет с 25 июля по 25 августа. Как сообщают в пресс-службе акима города, эти строительно-монтажные работы являются частью большой реконструкции улицы.
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§ 211
Re: Еще один участок улицы Гагарина перекроют в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3190
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверняка там резиденция Акимата..
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