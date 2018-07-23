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§ NG.kz
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 23 июля, проблема обсуждалась на аппаратном совещании в облакимате. На эту дату долги потребителей всем поставщикам коммунальных услуг составили 667 млн тенге - на 190 млн тенге больше, чем в прошлом году.
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§ yudjin
Re: Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5443
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.07.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги

А если ему со своим актюбинским дружбаном еще больше тарифы задирать, придумывать коэффициенты, надбавки, оплату за холодные батареи, то и не такое будет... Не от нурлыкунской жизни долги у простого народа копятся.
Хотя, вероятно, большая часть должников - птицы якобы высокого полёта, которым просто плевать...они же небожители... вот своих, аким и ко, и тресите.
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§ 211
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3190
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну сейчас аэропорт заселим, настроим для остальных, кто с деревень, вгоним их в ипотеки, долг пойдет на миллиарды..
Но ведь и монополистам это на руку, переселение в города?
Там то в деревнях какашками отапливаются и никому не платят..
Сюда же переселяют чтобы платили..
Вот пусть сами и разгребают..
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§ 211
Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3190
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Квартиры вон как горячие пирошки раскупают на 20 лет в кредит..
Большие и просторные..
Двушка 70 квадратов..
А кто то им объяснил, сколько нужно теперь коммуналку платить?
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