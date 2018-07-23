yudjin Re: Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5443

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:26 Цитата: Аким Костанайской области заявил, что его ужаснула сумма долгов населения за коммунальные услуги

А если ему со своим актюбинским дружбаном еще больше тарифы задирать, придумывать коэффициенты, надбавки, оплату за холодные батареи, то и не такое будет... Не от нурлыкунской жизни долги у простого народа копятся.

Хотя, вероятно, большая часть должников - птицы якобы высокого полёта, которым просто плевать...они же небожители... вот своих, аким и ко, и тресите.