/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место кафе или магазину
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Земельный участок возле магазина "Березка" по ул. Алтынсарина в Костанае был передан частницу еще 13 лет назад. Фамилию владельца участка в акимате Костаная назвать отказались, ссылаясь на Закон РК "О персональных данных и их защите".
Читать новость

§ yudjin
Re: Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5443
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 23.07.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Земельный участок с целевым назначением для застройки здания кафе, магазина был предоставлен на основании постановления акимата города Костаная от 20 декабря 2005 года

Интересно сколько еще таких участков всплывёт со временем? Смотрим при ком распродавался город ... 2005 год... Аким области: Кулагин, аким города Садуакасов.
Профайл

§ drakon
Re: Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14161
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Он сообщил, что место будет определено осенью.

До осени всё - забудется... :-o
Профайл

§ 211
Re: Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3190
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многоэташку там само то..
Под 7-20-25 ее быстро пихануть..
Практически центр, да и подороже Аэропорта можно..
Профайл

§ Victor Yang
Re: Вырубленные возле "Березки" тополя уступят место...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10782
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.07.18 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Фамилию владельца участка в акимате Костаная назвать отказались, ссылаясь на Закон РК "О персональных данных и их защите". Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31768

Тоже мне - секрет Полишинеля. На въезде стройки висит паспорт объекта, где заказчиком указана ИП Шаталова Н.С.
И, кажется, даже НГ писала (в т.ч.) об этом участке (№24 в таблице):

http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=24992
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 22, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 22
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 170
Пользователей: 0
Всего: 170

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх