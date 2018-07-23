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§ NG.kz
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33222
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Костаная прогуливалась по Центральному скверу вместе с дочерью, приехавшей на каникулы из России. Отчаянный птичий крик заставил их поднять головы вверх. На самой верхушке столба билась темного цвета птица.
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§ Vital
Re: Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скромница Елена. :lol:
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§ Елена Пикельная
Re: Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию...
Елена Пикельная


(Журналисты)
Сообщений: 244
Регистрация: 29.07.14
Отправлено: 23.07.18 - 17:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Скромница Елена.

Честно, это не я спасла грачика. Я не гуляю по скверу.
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§ drakon
Re: Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14161
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 23.07.18 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Я не гуляю по скверу.

С Виталей - можно. Скромник он - тоже... :lol:
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§ 211
Попавший в ловушку грач был спасен благодаря неравнодушию жительниц Костаная
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3190
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Убивая за свою жизнь миллионами живых существ, иногда на нас что то нисходит..
Таков Человекус и род его..
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