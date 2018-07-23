Vital "Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5887

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:37 Цитата: Сергей_я:



Да ладно тебе. Понятно что он на оригинал мало будет похош. Со слов же рисовали.Ну хоть што то. Круг уже сужается. Европеец вроде. Большой нос. Скулы широкие. Прическа редкая , но точно не расспространеная. Одежда. Это уже неплохо. Должен был засветится. По любому.