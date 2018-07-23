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≡ "Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 23.07.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оперативно-следственные мероприятия по поиску убийцы 18-летней жительницы Затобольска Дарья Махортовой продолжаются. Сегодня, 23 июля, сотрудники СОБР и полиции прочесывают лесопосадки по обеим сторонам Большого моста.
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§ Vital
Re: "Мы возмущены работой полиции!" - родственники...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди давайте поможем. Оглянитесь вокруг. Может у кого на работе колега непоявляется 3 дня. Хоть что то. Хоть малейшую зацепку дать ментам.
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§ Victor Yang
Re: "Мы возмущены работой полиции!" - родственники...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10781
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 23.07.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования всем близким. Земля пухом девочке.

Алау опубликовала фоторобот :
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* Rexyn
"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 51
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 23.07.18 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материал обновлен, добавлено видео. Родственники Дарьи просят помочь с поисками убийцы.
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§ Сергей_я
"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2516
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.07.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Алау опубликовала фоторобот :

так ощущение что делали через фотошоп. Взяли фото и просто увеличили нос и щеки. Пропорций вообще нет. Сделано абы как, видать торопили, что б народу хоть что-то дать.
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§ Vital
"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5887
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.18 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:

Да ладно тебе. Понятно что он на оригинал мало будет похош. Со слов же рисовали.Ну хоть што то. Круг уже сужается. Европеец вроде. Большой нос. Скулы широкие. Прическа редкая , но точно не расспространеная. Одежда. Это уже неплохо. Должен был засветится. По любому.
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§ kbkz1980
Re: "Мы возмущены работой полиции!" - родственники...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3741
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 23.07.18 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
но они не отреагировали,

Самая,страшная фраза.
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§ Сергей_я
"Мы возмущены работой полиции!" - родственники Дарьи Махортовой о расследовании ее убийства
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2516
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 23.07.18 - 14:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Европеец вроде

хотя люди говорили об азиате..
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§ Trueman4400
Re: "Мы возмущены работой полиции!" - родственники...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 23.07.18 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас важны любые детали, кто что видел или слышал. От этого зависит, как быстро поймают убийцу. Трагедия, которая заставляет нас понимать, что нельзя быть равнодушными.
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