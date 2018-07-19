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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И если что, Кайрат, то лично у тебя слишком много голословных обвинений в мою сторону.
И свои субъективные мнения, ты выдаешь за истину в последней инстанции.
По существу я все давно сказал, барахтайся дальше в своей песочнице.
Так как я более тебе уподобляться не намерен.
Спасибо за оказанное внимание. :-o
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§ 211
Маленькая страна большого акима
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3183
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 23.07.18 - 15:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:


Вот-это и есть уровень ведения дискуссии

Заметь, по теме он может коммента два максимум написать, но.., только затем, чтобы перейти в какие то личностные оскорбления..
А потом, при любом твоем ответе, он тебя "выводит на чистую воду" и показывает "всем", только кому всем, непонятно..
И зачем..
Такова у данного индивидуума дискуссия..
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§ Trueman4400
Re: Маленькая страна большого акима
Trueman4400


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Сообщений: 94
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 23.07.18 - 15:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И если что, Кайрат, то лично у тебя слишком много голословных обвинений в мою сторону.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24518&start=90#comment_1

Брейк ребята! Хватит уже, вон девочку убили, вот куда силы сейчас надо направить. Я в шоке! Вот где реально проблема, за которую всем надо браться. Безопасность. Ей богу, страшно за себя и детей.
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§ Trueman4400
Re: Маленькая страна большого акима
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 94
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 23.07.18 - 15:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правы и все молодцы! Все все сказали, выслушали друг друга, подискутировали.Это нормально, нет равнодушных к теме и конечно, такие статьи и комменты помогают всем быть в тонусе: и власти и нам, отстаивающим свою точку зрения. Лента была реально интересная! Спасибо за множество эмоций! Умеете)))))
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