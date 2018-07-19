Обликоморале Маленькая страна большого акима #105





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5606

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:00 И если что, Кайрат, то лично у тебя слишком много голословных обвинений в мою сторону.

И свои субъективные мнения, ты выдаешь за истину в последней инстанции.

По существу я все давно сказал, барахтайся дальше в своей песочнице.

Так как я более тебе уподобляться не намерен.

Спасибо за оказанное внимание.