Цитата: Обликоморале:

И вашими, там не только тебя касалось лично, но и прочих оппонентов. Это два.



Что непонятного, каждый высказывает своё мнение, безосновательно ярлыки не вешай (прочих оппонентов), сгруппировав прочих, ты же утверждаешь, что им дали команду фас, я спросил кто им может дать команду и работаю ли они на государство? Да и на счёт меня также отметил, якобы мне тоже дали команду фас, доказательства есть или просто трёп.



Дело не в том, нравиться или не нравиться чьё то мнение, каждый высказывает своё мнение и при необходимости будет отвечать за свои суждения, в будущем, всё будет в рамках правового поля. Пока вперёд не забегай и не вешай ярлыки, не зря же Министерство информации и коммуникаций РК, в лице государственного органа защищающего его интересы, вводит обязательную регистрацию участвующих в дискуссиях граждан, понятно, что в перспективе они будут взаимодействовать с другими заинтересованными ведомствами и СМИ.