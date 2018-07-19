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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33219
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
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§ Trueman4400
Re: Маленькая страна большого акима
Trueman4400


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Сообщений: 94
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 23.07.18 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:Где же вы, где, солнышки ясные?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?storyid=24518&start=60&1532322849


Можно бесконечно бодаться по этому поводу, по-моему все ясно : перебодать таких как обликоморале не цель, главное - есть и другое мнение, которое не хотят здесь признавать. Но высказать все же дают. Хоть и называют всяко-разно. Нормальной дискуссии здесь не всегда получается сложиться.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:

Ну если вы бодаетесь, а у других нет такого желания, к чему тогда ваши претензии?
И прежде чем упрекать кого то в неприятии чужого мнения, на себя обратите сначало внимание.
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.07.18 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Мы тут не на партийном съезде, с вашими лозунгами и нурлукунскими позами.


Ярлыки в очередной раз вешаешь, за позы речь ведёшь, так ты и не заметишь когда в неудобное положение поставят, где с моей стороны в этой ветке лозунги и.т.д. увидел, даже если и были бы-так это моё мнение. Также Д.Качеев и другие высказывают свои субъективные мнения (личные). Ты же утверждаешь, что команду фас дали, кто может дать, что они по твоему на государство работают.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ты так же ярлыки вешаешь, если подходить с твоей точки зрения дисскусии. Это раз.
Ты называешь мнением, да не вопрос. Я обозначил лозунгом, что не так? И вашими, там не только тебя касалось лично, но и прочих оппонентов. Это два.
Я имею так же право, на свое личное мнение, которое вам не нравиться. Это три.
И далее...в сторону того же Д. Качеева, читай внимательно, что было мною сказано...без сарказма..но ты уже по своему уразумению передернул.
И в общем и по существу, все так и далее , и в этом роде у вас теперь продолжается.
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.07.18 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И вашими, там не только тебя касалось лично, но и прочих оппонентов. Это два.


Что непонятного, каждый высказывает своё мнение, безосновательно ярлыки не вешай (прочих оппонентов), сгруппировав прочих, ты же утверждаешь, что им дали команду фас, я спросил кто им может дать команду и работаю ли они на государство? Да и на счёт меня также отметил, якобы мне тоже дали команду фас, доказательства есть или просто трёп.

Дело не в том, нравиться или не нравиться чьё то мнение, каждый высказывает своё мнение и при необходимости будет отвечать за свои суждения, в будущем, всё будет в рамках правового поля. Пока вперёд не забегай и не вешай ярлыки, не зря же Министерство информации и коммуникаций РК, в лице государственного органа защищающего его интересы, вводит обязательную регистрацию участвующих в дискуссиях граждан, понятно, что в перспективе они будут взаимодействовать с другими заинтересованными ведомствами и СМИ.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Опять 25. :lol:
Ты чего заладил -фас, ярлыки и прочее прочее.
Еще раз повторюсь, не нравиться чего, жалуйтесь в администрацию и в Гаагу.
И передергивать и приплетать , свои подозрения и ощушения, к мною сказанному не надо.
При этом толсто троллить и забалтывать тему.
Безосновательно, это ты, сейчас на меня не понятно чего вещаешь.
Выдохни, а то вдруг скаканет давление.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

И в отличии от тебя, я не утверждаю, а в процессе дисскусии предполагаю.
Так что и тут твои, уже реально утвержения, безосновательны.
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.07.18 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Еще раз повторюсь, не нравиться чего, жалуйтесь в администрацию и в Гаагу.


Во грамотей! Не утруждайся, зачем жаловаться, это-прерогатива других, время всех расставит по своим местам, когда нормативные акты касающиеся регистрации пользователей на форумах и.т.д. заработают в полном объёме. Цитата:
Обликоморале:
Выдохни, а то вдруг скаканет давление.


Не переживай, ранее же указывал, что у меня олимпийское спокойствие.
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.07.18 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты чего заладил -фас, ярлыки и прочее прочее.

Цитата:
Обликоморале:
И в отличии от тебя, я не утверждаю, а в процессе дисскусии предполагаю.


Нет ты не предполагал, а утверждал, что нурлукуновцы тут как тут и получили команду. Цитата:
Trueman4400:
Можно бесконечно бодаться по этому поводу, по-моему все ясно : перебодать таких как обликоморале не цель, главное - есть и другое мнение, которое не хотят здесь признавать.


Всё верно, у каждого человека своё субъективное мнение и никто не ставить цели, как некоторые выражаются "заткнуть рот".
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Пугаешь?)))
Боже мой, как все это тоскливо.
И намекаешь, что я где то, что то нарушил?
Так же, не переживаю.
В отличии от вас, я в правоте своих слов и действий уверен.
И если что, не шути так, со спокойством олимпийским.
Не бывает его у олимпийцев, это все красивые слова, не более. :lol:
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ты сначала разберись в понятиях предположение и утверждение, прежде чем пытаться тут устравать ''срач'' и мне ''рот затыкать'' :lol:
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.07.18 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
При этом толсто троллить и забалтывать тему.


Зачем мне тему забалтывать и троллить, смысл, каждый высказывает своё мнение, тот же Д.Качеев зарегистрировался и высказал своё мнение, озвучив свою позицию по данному вопросу, кто запрещает, другие также высказались. Наоборот я за свободу слова, без безосновательного вешания ярлыков.
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.07.18 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ты сначала разберись в понятиях предположение и утверждение, прежде чем пытаться тут устравать ''срач'' и мне ''рот затыкать''


Вот-это и есть уровень ведения дискуссии, прошу прошения, ранее отмечал, как в песочнице в детском саду.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5606
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
песочнице

Которую, по сути, ты тут и устроил. :lol:
Да и вообще, повторяться начал.
Что уже нет свежих мыслей и идей?)))
Вот это и есть троллизм чистой воды.
И как хочешь это назови. Хоть ярлыком, хоть неприятным тебе мнением. :lol:
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 23.07.18 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Вот это и есть троллизм чистой воды.
И как хочешь это назови. Хоть ярлыком, хоть неприятным тебе мнением.


Грамотей! А чем не песочница, сначала свои посты только в этой ветке перечитай, более 80% троллинг, вешание ярлыков, по сути ничего конкретного.
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