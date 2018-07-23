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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5882
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 23.07.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте договоримся. Фото красивой еды не скидывать на форум. А то насмотришься и начинаешь думать , а не замутить ли мне шашлычек под коньячек:))) а времени блин не всегда есть. А хочется . А если скидываите то тогда в гости тоже зовите на шашлык :lol: 
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5600
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Знаешь, не договоримся.
И что там красивого, если это обычное и в порядке вещей застолье.
Ну просто есть люди, которые к еде относятся не ради того, чтобы набить желудок.
Что сам процесс приготовления, что употребления...тоже должен вызывать не только чувство поглащения, но и быть эстетически приятным.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5600
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 23.07.18 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
е зовите на шашлык

Да не вопрос, замутим как нибудь. Связь есть. 8-)
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