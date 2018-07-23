Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 3) #13142





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5600

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 Цитата: Vital:



Знаешь, не договоримся.

И что там красивого, если это обычное и в порядке вещей застолье.

Ну просто есть люди, которые к еде относятся не ради того, чтобы набить желудок.

Что сам процесс приготовления, что употребления...тоже должен вызывать не только чувство поглащения, но и быть эстетически приятным.