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§ NG.kz
Еще один монументальный арт появился в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 21 июля, на фасаде 9-этажного дома № 2 "А" по пр. Абая появился эскиз женщины, взбивающей кумыс. На этот раз начали раскрашивать южную стену здания - ту, которая видна при въезде в Костанай со стороны Рудного.
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§ 211
Еще один монументальный арт появился в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3182
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Это ты про акимат? Ли

И снится тебе не шепот космодрома, а наш костанайский акимат...
Хех..
Он то тут при чем?
Я сказал про творческих людей..
Еще раз, не нравится что то, найми их и заплати сам лично..
Проблема то в чем?
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Страница 2 из 2«12
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