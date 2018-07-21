211 Еще один монументальный арт появился в Костанае #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3182

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:45 Цитата: Сыкымы:

Это ты про акимат? Ли

И снится тебе не шепот космодрома, а наш костанайский акимат...

Хех..

Он то тут при чем?

Я сказал про творческих людей..

Еще раз, не нравится что то, найми их и заплати сам лично..

Проблема то в чем?