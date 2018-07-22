211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13133





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3182

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:08 Но конечно у журналистов своя тема, постоянно их кто то поздравляет, награждает и тд и тп..

Но все же..

Создаются анонимные голосовалки из зарегиненных в течении последних двух месяцев года, ну и остального состава в том числе..

Премию или просто приз выдавать например на старый Новый Год..

Не в денежном выражении разумеется..