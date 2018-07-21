Сыкымы Еще один монументальный арт появился в Костанае #14





(Пользователи) Сообщений: 178

Регистрация: 26.02.17 (Пользователи) Отправлено: - 23:25 Цитата: 211:

Наши профессионалы комментаторы диктуют втихоря творческим людям

Это ты про акимат? Лизнул зачётно, в очередной раз...

Цитата: 211:

Думающим людям что говорить..

Вот именно. Думающие люди понимают, что в данный момент творческие люди (художники, не акиматовцы) рисуют на заказ, какую тему заказчик в договоре указал, то и нарисуют, ещё и предварительно эскизы с ним согласовывают. Так что комментаторы только гадают - как далеко могла зайти фантазия заказчика, то бишь акимата. Ну а НЕдумающие люди только буквы строчат.