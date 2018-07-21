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§ NG.kz
Еще один монументальный арт появился в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 21 июля, на фасаде 9-этажного дома № 2 "А" по пр. Абая появился эскиз женщины, взбивающей кумыс. На этот раз начали раскрашивать южную стену здания - ту, которая видна при въезде в Костанай со стороны Рудного.
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§ Rexyn
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 50
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 21.07.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материал обновлен - добавлено видео (таймлапс)
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§ 211
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3182
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как эскиз наносят?
Это же сообразить надо, где там рисовать глаз или нос..
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§ Артем Марусич
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 36
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 21.07.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлой новости писали, они ночью проектор используют что бы эскиз на стену нанести
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§ drakon
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14158
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что? Дождь,снег,солнце не повлияют на эту краску?... :lol:
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§ Обликоморале
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А для детишек рисовать будут?
Из ''Ну, погоди'' например, или ''Простоквашино'' :lol:
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§ Медный
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2406
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.07.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чья келинка? :-)
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§ Vradon
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 22.07.18 - 07:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:А для детишек рисовать будут? Из ''Ну, погоди'' например, или ''Простоквашино''

на самом деле, было бы очень круто из старых мультфильмов что-нибудь увидеть :lol:
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§ Обликоморале
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:

Да, да, да.
Из старых казахстанских, може Алдара Косе добавить, эпичный персонаж. :-)
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§ yudjin
Еще один монументальный арт появился в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5441
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.07.18 - 21:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Из ''Ну, погоди'' например, или ''Простоквашино'

что вы такое говорите? Союзмультфильм в программу рухнама не каким боком не вписывается.
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§ 211
Еще один монументальный арт появился в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3182
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:
было бы очень круто из старых мультфильмов что-нибудь

И сколько миллионов за право показа нужно там оплатить?
Евро разумеется?
Там уже даже не понять, это, чей теперь этот мультфильм..
Что то там выкупил Усманов, но теперь ведь и ему нужно платить.
Это бизнес..
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§ 211
Еще один монументальный арт появился в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3182
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По Соглашению с НГ, нельзя даже элементарное фото выкласть, где есть Узнаваемость бренда..
Потому что с нее могут стрясти миллионы..
Евро разумеется..
А тут так на весь мир раз и нарисовал чужое на огромной площади..
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§ 211
Еще один монументальный арт появился в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3182
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А то что рисуют наше, нашу историю, наших краев, не копируя чужое, это высшей формы достойно похвалы..
Это мы тут комментаторы профессионалы, привыкли копировать чужие мысли, чужие фото, чужие слова..
Радует что они, это далеко не мы..
А вот то что под проектор, не знал..
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§ 211
Еще один монументальный арт появился в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3182
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А тут вообще дошло до смешного..
Наши профессионалы комментаторы диктуют втихоря творческим людям, художникам, что им рисовать..
Да уш..
Думающим людям что говорить..
И тд..
Если вы такие умные, то договоритесь с обладателями мультиков, заплатите там им какие то суммы, наймите своих художников..
А этим то зачем говорить?
Благо строений еще тьма тьмущая..
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§ Сыкымы
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 178
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.07.18 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Наши профессионалы комментаторы диктуют втихоря творческим людям

Это ты про акимат? Лизнул зачётно, в очередной раз...
Цитата:
211:
Думающим людям что говорить..

Вот именно. Думающие люди понимают, что в данный момент творческие люди (художники, не акиматовцы) рисуют на заказ, какую тему заказчик в договоре указал, то и нарисуют, ещё и предварительно эскизы с ним согласовывают. Так что комментаторы только гадают - как далеко могла зайти фантазия заказчика, то бишь акимата. Ну а НЕдумающие люди только буквы строчат.
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