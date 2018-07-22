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§ NG.kz
"Тобол"упустил победу над "Иртышом"
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33211
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом матче у "Тобола" дебютировали два новичка: румынский защитник Йонуц Ларие и аргентинский нападающий Хуан Лескано, поигравший за молодежные команды "Реала" и "Ливерпуля", вышли в стартовом составе. Отчет о пресс-конференции главных тренеров - немного позже.
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§ Vital
Re: "Тобол"упустил победу над "Иртышом"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5879
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.07.18 - 21:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если мне память не изменяет. То Димитров вроде играл за тобол раньше. Очень давно. А щас я смотрю уже тренер. Круто
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§ yudjin
Re: "Тобол"упустил победу над "Иртышом"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5441
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.07.18 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Если мне память не изменяет. То Димитров вроде играл за тобол раньше. Очень давно. А щас я смотрю уже тренер. Круто

Это не тот.... У нас был Станимир Димитров,..а тут про Димитра.
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§ Vital
"Тобол"упустил победу над "Иртышом"
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5879
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.07.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

А Валера Гаркуша щас где? В кос или сфинтил уже куда?
Тоже звезда была в свое время
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§ yudjin
"Тобол"упустил победу над "Иртышом"
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5441
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 22.07.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
А Валера Гаркуша щас где? В кос или сфинтил уже куда?

даже не знаю... вроде тренировал поначалу.
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