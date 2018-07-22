211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13128





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3173

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:00 Цитата: Vital:



Мне баклажаны нравятся. Та

Баклажаны я люблю иногда, но жирные какие то получаются.

А вот икру кабачковую с пивком тоже объедение..

Правда мы икру еще не делали, если это кабачки, то надо своей спросить, может или нет..