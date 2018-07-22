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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3173
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Отправлено: 22.07.18 - 19:27
Марик,как я понял - это кабачки...

А..
Наверно..
Я так, наспех их сфотал, даже не пробовал..
Не любитель всякой травы, так иногда в охотку..
А похожи на огурцы..
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5879
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.07.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Мне баклажаны нравятся. Также дольками и помидоры сверху. Ну там еще чето ложат. Незнаю. Так же выглядят.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3173
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Мне баклажаны нравятся. Та

Баклажаны я люблю иногда, но жирные какие то получаются.
А вот икру кабачковую с пивком тоже объедение..
Правда мы икру еще не делали, если это кабачки, то надо своей спросить, может или нет..
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§ bgb
Флуд и оффтопик (часть 3)
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3879
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.07.18 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Ну там еще чето ложат.

майонез с давленным чесноком.
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3173
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ниче так..
Если с котлетами из конины и свежим компотом из вишни..
Две съел и нафик на котлеты накинулся..
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14158
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.18 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
майонез с давленным чесноком.

Барбара - делает, сметану с чесноком... :lol:
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