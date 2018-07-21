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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 875 из 875«1...873874875
§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
рожать? Хм Давай факты в студию

А кто там про угрозы то начал, не ты ли?
Или опять исправил, надо посмотреть потом..
И да, прежде чем сказать обо мне и попросить факты, а все началось с другого факта, скажи о себе..
Так ты соврал или я все таки говорил что я патриот, маленькими буквами?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 22:12
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стукачок опять расчехлился. :lol:
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Только хотел похвалить что один, молодца дискутировал..
Нет..
Не вышло..
Да уш..
В этом все вы..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как приятно впадать в безнадежное отчаяние..
Это дает право дуться на весь мир..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

А ты не впадай и не дуйся.
В этом вы все, тихие алкоголики.
Уже оф. признано, что это болезнь.
Так что не отчаивайся. :lol:
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ты плохой человек..
Думаешь никто не видит как ходишь всегда и науськиваешь того же электрона против?
Ты очень злой человек, я бы сказал злобный, обидчивый и мстительный..
В том весь ты..
Даже у того же электрона злость куда то уходит и в дискуссиях она так сказать спортивная..
Ты же ходишь и поджучиваешь постоянно, угомониться никак не можешь..
Ты очень плохой человек.
Хорошо что таких людей в моей жизни мало..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 01:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как то мимо прошло, что сегодня у нас убили и КВНщика..
Так же артерия в ноге..
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.18 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты плохой человек

:lol: :lol: :lol:
Я еще хуже чем ты думаешь.
А еще я науськиваю администрацию, модераторов, когда они тебя за твой п...й язык банят. 8-)
Ной дальше. :lol:
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* Sniper
Флуд и оффтопик (часть 3)
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 13
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 22.07.18 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется надо срочно вернуть Оцифрованному его прежний статус с одним П, пока он тут дров не наломал))))))) :-) :-( :-(
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
статус с одним П, пока

Не бойся и не переживай..
У меня уже П , Просто воскресенье..
А про какие дрова говоришь то?
Вместе ломали что ли?
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5875
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.07.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Непорядок. Срочно нужно отправить нашу делегацию ономастов в Петропавл.
:-o :-o
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Я еще хуже чем ты думаешь.
А еще я науськиваю

Когда ты был просто Анонимом и Обликоморале, ник Обликоморале был лучше..
Сейчас просто все перемешалось и приходится показывать кто ты есть на самом деле..
Там ты так же провоцировал и науськивал всех кого можешь против меня..
С электроном вообще класс получилось..
Тот даже ничего и не понял как..
Эх ты..
Ты даже уже не стесняешься перекопировать те фразы и говорить их, что были когда ты был Анонимом..
А вот кто то думал что человечек, взяв один ник и подписав Соглашение станет лучше..
Нет..
Просто его станет Видно..
Только и всего..
Живи с миром..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, жареные огурцы..
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