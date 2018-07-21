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§ NG.kz
Огромная пробка образовалась в районе КЖБИ в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33209
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео затора из сотни автомобилей прислала на ватсапп "НГ" пользователь Алиса.
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§ yudjin
Re: Огромная пробка образовалась в районе КЖБИ в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5438
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 21.07.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
из-за чемпионата РК по триатлону, который проходит в Костанае 21-22 июля.

немного удалось понаблюдать за соревнованием... вот и победитель сегодняшнего дня:
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§ Vradon
Re: Огромная пробка образовалась в районе КЖБИ в Костанае
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 22.07.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот молодцы)
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