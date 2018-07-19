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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33209
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
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§ таноми52
Re: Маленькая страна большого акима
таноми52


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Сообщений: 86
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.07.18 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж, Денис Антольевич, преподаватель философии и социологии на английском языке, кандидат философских наук как дважды два обязан доказать и что " «Переход на латиницу – это новые перспективы казахского языка» , и что
"Данная статья - не самая удачная попытка "черного пиара" Акима области". Нам ли, обывателям " с потоком бытового сознания" тягаться с Вами, участником многочисленных международных форумов, автором научных статей... Шансов нет! Тяжёлая артиллерия в тире мелкокалиберного оружия!
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


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Сообщений: 131
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.07.18 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
10 политиков, которые уничтожают стереотипы


Там указано, что многие министры и премьер-министры федеральных земель предпочитают бронированные лимузины Mercedes или BMW. Ангела Меркель выбрала для себя Audi A8.

Если бы все чиновники были скромными, включая руководителей федеральных земель, тогда другое дело. Из той же 10-ки политиков, Борис Джонсон - британский государственный деятель, политик, член Палаты общин, ранее Министром иностранных дел Великобритании, мэром Лондона и ещё ранее был известным журналистом, при этом практически всегда на работу добирался на велосипеде.

В народе говорять, что власть и богатства портят человека, исходя из вышеизложенного, отчасти соглашусь, но всё таки, отдельные из них не изменяют своим принципам на протяжении всей жизни. В частности, такие как Борис Джонсон, никакого пиара и показухи, перемещается по мегаполису на велосипеде, при этом беседует с гражданами на перекрёстках, осуществляет по их просьбе селфи и.т.д. Тем самым, он не выставляет свои заслуги напоказ, уважаем народом, свой - человек. Там же в 10-ке указано, что экс-президент Финляндии Тарья Халонен вела вполне скромный образ жизни, летала со своей делегацией эконом классом, вместе с обычными гражданами. Все вошедшие поприветствовали присутствующих, вели себя очень скромно, обедали «из общего котла», ходили в один туалет и ничем не привлекали внимания. Видели бы вы гордые и счастливые лица финнов. В этот момент я им завидовала (написала в Фейсбуке Tatyana Goldman).
При этом никто же не требует, чтобы наши высокопоставленные чиновники переместитесь в юрты, как в своё время В.И. Ленин вынужденно временно жил в шалаше, когда скрывался. Но такие важные качества как скромность, уважительное отношение к окружающим, воспитанность никому не помешают, в том числе и чиновникам разного уровня.

[Исправлено: Kairat stayer, 22.07.2018 - 11:41]
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


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Сообщений: 131
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.07.18 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А в методичке что было сказанно, то и написали от сих до сих.
Других указаний видимо еще не поступало.

Цитата:
Обликоморале:
Ваше мнение было бесценно.
Не сарказм.


Грамотей, сколько постов, только в этой ветке написал, скромнее надо быть, не вешать ярлыков, как всегда. Озвучиваешь: других указаний не поступало, Ваше-мнение бесценно, да господин Д.Качеев и другие высказали свои мнения, действительно ценно, для одних слова-образно чистейшие изумруды, для других вызывают возмущения и негативные эмоции, тоже не сарказм, ближе к народу же надо быть.
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§ elektron
Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1736
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.07.18 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Качеев Денис:

//Есть у акима служебное жилье, и что? Не он его себе выбирал//

А Кто? Может подскажите. В статье ясно сказано, что информации нет, о том что это служебное жильё. Конечно можно всё до лампочки быть, но почему за счёт налогоплательщиков? И согласно статье для приёма гостей сооружения построены. Причём тут Совок?

//само сознание - оно возникло в ходе антропосоциогенеза или дано изначально человеку свыше - вот вопрос, на который нет точного ответа//

Да бедный Маугли, он даже не знал наверное что бог есть?

//То есть, если вы стоите на позициях крайнего материализма, то да, вы будете все выводить из общественного бытия, включая бога//

И сного бедный Маугли? :-) Ему просто не сообщили о наличии сего персонажа, печалько...

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35011&viewmode=flat&sortorder=0&start=60

[Исправлено: elektron, 22.07.2018 - 07:41]
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§ Медный
Маленькая страна большого акима
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2406
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.07.18 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Качеев Денис:
аким области был их соседом, это их дело.

проблемы негров шерифа не волнуют? :lol: :lol: :lol:
Цитата:
Качеев Денис:
я один живу в розовых очках

вы хотите одеть эти очки на нас?
Цитата:
Качеев Денис:
это не значит, что везде, во все мире должно так быть.

вы против президента? Президент сказал как в развитых странах! (наверное сейчас начнутся отсылки про местные дрожжи, удобная позиция) не уж то Европа с их государствами вам не показатель? :-o
Скромность для всех эшелонов власти ;-)

Цитата:
Качеев Денис:
Скажу за себя - мне все равно, где живет аким, какая у него зарплата и на какой машине он ездит на работу.

ну раз нет дела, чего пишешь? :lol:
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§ Медный
Маленькая страна большого акима
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2406
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 22.07.18 - 12:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Но такие важные качества как скромность, уважительное отношение к окружающим, воспитанность никому не помешают, в том числе и чиновникам разного уровня.

Отлично сказал
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Ну прежде чем опять заводить разговор о ярлыках, на себя сначала обратил бы внимание.
А то твои упреки как то не комильфо выглядят.
Или получил команду фас, но вовремя не перестроился и затянул песню на старый лад?)
Я хоть правду говорю серемяжную, в отличии от многих тут речей лукавых.
И да, имею на свое мнение полное право.
Не стоит мне так иронически пытаться рот заткнуть.
Не получиться. ;-)
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§ 211
Маленькая страна большого акима
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бывший Аноним не умолкает ни на минуту и обвиняет причем лично в каждом комментарии.
.Цитата:
Kairat stayer:
Грамотей, сколько постов, только в этой ветке написал, скромнее надо б

Действительно, лишь бы анонимно очернить, обгадить, сам ничего в этой жизни не сделав и толики того, что делает наш Аким..
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.07.18 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И да, имею на свое мнение полное право.
Не стоит мне так иронически пытаться рот заткнуть.


Ай да грамотей! Полное право на своё мнение он имеет, у них такие же права как и у тебя, каждый высказывает своё мнение.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.18 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Гадишь везде, где только не появляешься ты.
Это я тебе говорю оффициально.
Подпизь и печадь.
Обликом Моральный Анонимов. 8-)
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.18 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

Поэтому мы и дискутируем.
Не нравиться чего, в администрацию и Гаагу пишите.
ПС: и чего вы все такие озлобленные и нервные.
У меня даже в статусе написано.
Что я Обликоморале.
-Очень приятно
-Но это не надолго.
вот и соответствую.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5589
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.18 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А по теме, в отличии от некоторых.
Я ясно, еще вначале высказался и без всяких кривотолков.
Потом добавил еще интересного.
Позицию свою обозначил.
Спасибо всем за внимание.
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.07.18 - 16:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
У меня даже в статусе написано.
Что я Обликоморале.
-Очень приятно
-Но это не надолго.
вот и соответствую.


Не важно, что ты нарисовал и намалевал в своём статусе, в действительности, всё будет зависит, от других факторов.

Цитата:
Обликоморале:
Или получил команду фас,
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§ Kairat stayer
Маленькая страна большого акима
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 131
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 22.07.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Говори, но что то у вас под копирку получаеться.
Только слегка с разными вариациями.
И самое что интересное, чужие мнения у вас по большому неприемлимы.
Вон как злобно сразу вгрызаетесь.
И что радует, Табаки тут как тут, на подхвате.
Оправдывает свое существование.


Именно в этой ветке, со стороны оппонентов вообще нет негативных выражении именно в отношении тебя, в данном случае кто злобно вгрызся. Мереке Закановича имеешь ввиду, что он табаки, далее Бывалый мерещиться, догадки оставь при себе, говоришь правду пишу, безосновательно же озвучиваешь, тем более у каждого своя правда.
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