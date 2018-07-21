Vital Re: Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5875

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:07 В алматы следаки под зорким глазом президента за сутки поймали убийц Дениса.

Наши. Парни найдите его или их. Покажите городу что вы тоже можете не только в ночных клубах дратся . Незя так оставлять. Невиная молодая девушка погибла от рук ублюдка.