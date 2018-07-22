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§ NG.kz
Названа опасность зубной пасты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33209
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О свойствах E171 стало известно в середине XX века, когда он пришел на смену вредным красителям на основе свинца, а в 1970-х его производство стало массовым. Именно с этого времени, по словам ученых, количество заболеваний диабетом второго типа выросло в четыре раза.
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§ bgb
Re: Названа опасность зубной пасты
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3875
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не буду чистить зубы...
полезнее полоскать рот водкой - убивает бактерии и уничтожает неприятный запах! ;-)
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§ 211
Re: Названа опасность зубной пасты
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
полезнее полоскать рот водкой - убивает

Я пивом теперь буду полоскать.
Да оно само полоскается, когда употребляешь..
Теперь мне тоже не страшен сахарный диабет..
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§ Сыкымы
Re: Названа опасность зубной пасты
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 177
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.07.18 - 15:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я пивом теперь буду полоскать.

Цитата:
211:
Теперь мне тоже не страшен сахарный диабет..

Ахахах, ути-пути, белый ты наш и пушистый. Прям слёзы умиления на глазах навернулись. Ничо не попутал? Например, слово "теперь" со словом "давно"... И не только пивом... 8-)
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§ 211
Названа опасность зубной пасты
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
белый ты наш и пушистый.

Это правда..
Теперь этот Е или как его там ни страшен..
Учоные предупредили же..
Предупрежден, значит вооружен..
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§ Сыкымы
Re: Названа опасность зубной пасты
Сыкымы


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Сообщений: 177
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.07.18 - 16:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
значит вооружен..

Причём давненько "вооружился". Про "теперь" зачёсывать только не надо.
Цитата:
211:
Учоные предупредили же..

О чём? О том, что от этого Е или как его там надо водкой с пивом спасаться?
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