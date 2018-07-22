Цитата: 211:

Я пивом теперь буду полоскать.

Цитата: 211:

Теперь мне тоже не страшен сахарный диабет..

Ахахах, ути-пути, белый ты наш и пушистый. Прям слёзы умиления на глазах навернулись. Ничо не попутал? Например, слово "теперь" со словом "давно"... И не только пивом...