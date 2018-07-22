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§ NG.kz
В Токио выбрали имена талисманов Олимпийских игр 2020 года
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Японии утвердили имена персонажей-талисманов летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года. Маскоты 22 июля впервые встретились с японской публикой на официальной церемонии утверждения имён.
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§ 211
Re: В Токио выбрали имена талисманов Олимпийских игр 2020 года
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3162
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в Японию бы сгонять, это нечто..
Наверно к тому же и дорого..
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§ drakon
В Токио выбрали имена талисманов Олимпийских игр 2020 года
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14155
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 22.07.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вот в Японию бы сгонять,

Vitalя, наверное - поедет... :lol:
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