/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Названа опасность зубной пасты		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Названа опасность зубной пасты
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О свойствах E171 стало известно в середине XX века, когда он пришел на смену вредным красителям на основе свинца, а в 1970-х его производство стало массовым. Именно с этого времени, по словам ученых, количество заболеваний диабетом второго типа выросло в четыре раза.
Читать новость

§ bgb
Re: Названа опасность зубной пасты
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3875
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.07.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
не буду чистить зубы...
полезнее полоскать рот водкой - убивает бактерии и уничтожает неприятный запах! ;-)
Профайл

§ 211
Re: Названа опасность зубной пасты
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3162
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bgb:
полезнее полоскать рот водкой - убивает

Я пивом теперь буду полоскать.
Да оно само полоскается, когда употребляешь..
Теперь мне тоже не страшен сахарный диабет..
Профайл

§ Сыкымы
Названа опасность зубной пасты
Сыкымы


(Пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 22.07.18 - 15:19
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 14, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 119
Пользователей: 0
Всего: 119

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх