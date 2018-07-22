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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33207
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 22.07.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Июль нас встретил двумя датами, окрашенными в цвета крови: датой дня взятия Бастилии и почти примыкающим к ней днем расстрела царской семьи в подвале Ипатьевского дома. Первая как-то пока в тени, а вторая захлебывается в потоках слов.
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§ таноми52
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?
таноми52


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Сообщений: 86
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 22.07.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Фридрих Ницше сказал:"Что жизнь, тем не менее, нуждается в услугах истории должно быть понятно так же, как и другое положение... а именно, ЧТО ИЗБЫТОК ИСТОРИИ ВРЕДИТ ЖИЗНИ". Поневоле согласишься, что излишнее использование истории наносит вред настоящему.
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§ bgb
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3875
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 22.07.18 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у каждого свое осмысление истории.
другое дело - сокрытие фактов о недавнем прошлом, замалчивание и искажение истории, что имеет место до сих пор...
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§ 211
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3162
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а не бесконечно топтаться на том или ином клочке прошлого.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31721?1532246485

Мы живем лишь миг..
Мы не топчемся бесконечно..
Для того, кто родится в 2150м, это уже ровным счетом ничего не будет иметь, ну кроме профессиональных историков..
Потому как это только наша личная история, история наших отцов, дедов и матерей..
Потому помним.
И чтим..
Тов. Бондаренко предлагает все это в миг забыть и чтить уже кого то другого?
Тов. Бондаренко предлагает забыть память о своих отцах, братьях и сестрах, что делали это сегодняшнюю нашу историю?
Тов. Бондаренко должен знать, пока мы живы не забудем.
Как хорошее так и плохое, покуда помним..
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§ 211
Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3162
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню рассказы моего деда, моего отца..
Хотя мне было мало лет, и уже все смутно, но я стараюсь не забыть, как жили они, чем питался дед в окружении, где у казахов воспитывалась бабка..
Как она искала потом тот дом в Наримановке и как не могла его найти..
Да уж..
А тов. Бондаренко в миг просит не помнить этого ничего и говорить уже о чем собственно, забыв себя и свою историю?
Пройдет каких то 40 лет и все само собой Время расставит на свои места и уже сегодняшние мальцы с упоением будут вспоминать приятный детский вкус кока колы или же свой первый древний айфон..
Но никак не то время, потому что то время оно наше..
Оно нещадно забудется всеми..
Кроме историков..
Да уш..
Вот так тов. Бондаренко, весь в своей красе..
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§ Гога
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами?
Гога


(Пользователи)
Сообщений: 24
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 22.07.18 - 14:57
Комментарий удален модератором.
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