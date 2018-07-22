211 Юрий БОНДАРЕНКО: Что скрывается за датами? #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3162

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:18 Помню рассказы моего деда, моего отца..

Хотя мне было мало лет, и уже все смутно, но я стараюсь не забыть, как жили они, чем питался дед в окружении, где у казахов воспитывалась бабка..

Как она искала потом тот дом в Наримановке и как не могла его найти..

Да уж..

А тов. Бондаренко в миг просит не помнить этого ничего и говорить уже о чем собственно, забыв себя и свою историю?

Пройдет каких то 40 лет и все само собой Время расставит на свои места и уже сегодняшние мальцы с упоением будут вспоминать приятный детский вкус кока колы или же свой первый древний айфон..

Но никак не то время, потому что то время оно наше..

Оно нещадно забудется всеми..

Кроме историков..

Да уш..

Вот так тов. Бондаренко, весь в своей красе..