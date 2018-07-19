Kairat stayer Маленькая страна большого акима #76





(Полноправные пользователи) Сообщений: 129

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:36 Цитата: elektron:

10 политиков, которые уничтожают стереотипы



Там указано, что многие министры и премьер-министры федеральных земель предпочитают бронированные лимузины Mercedes или BMW. Ангела Меркель выбрала для себя Audi A8.



Если бы все чиновники были скромными, включая руководителей федеральных земель, тогда другое дело. Из той же 10-ки политиков, Борис Джонсон - британский государственный деятель, политик, член Палаты общин, ранее Министром иностранных дел Великобритании, мэром Лондона и ещё ранее был известным журналистом, при этом практически всегда на работу добирался на велосипеде.



В народе говорять, что власть и богатства портят человека, исходя из вышеизложенного, отчасти соглашусь, но всё таки, отдельные из них не изменяют своим принципам на протяжении всей жизни. В частности, такие как Борис Джонсон, никакого пиара и показухи, перемещается по мегаполису на велосипеде, при этом беседует с гражданами на перекрёстках, осуществляет по их просьбе селфи и.т.д. Тем самым, он не выставляет свои заслуги напоказ, уважаем народом, свой - человек. Там же в 10-ке указано, что экс-президент Финляндии Тарья Халонен вела вполне скромный образ жизни, летала со своей делегацией эконом классом, вместе с обычными гражданами. Все вошедшие поприветствовали присутствующих, вели себя очень скромно, обедали «из общего котла», ходили в один туалет и ничем не привлекали внимания. Видели бы вы гордые и счастливые лица финнов. В этот момент я им завидовала (написала в Фейсбуке Tatyana Goldman).

При этом никто же не требует, чтобы наши высокопоставленные чиновники переместитесь в юрты, как в своё время В.И. Ленин вынужденно временно жил в шалаше, когда скрывался. Но такие важные качества как скромность, уважительное отношение к окружающим, воспитанность никому не помешают, в том числе и чиновникам разного уровня.



[Исправлено: Kairat stayer, 22.07.2018 - 11:41]