|Цитата:
Качеев Денис:
аким области был их соседом, это их дело.
проблемы негров шерифа не волнуют?
Цитата:
Качеев Денис:
я один живу в розовых очках
вы хотите одеть эти очки на нас?
Цитата:
Качеев Денис:
это не значит, что везде, во все мире должно так быть.
вы против президента? Президент сказал как в развитых странах! (наверное сейчас начнутся отсылки про местные дрожжи, удобная позиция) не уж то Европа с их государствами вам не показатель?
Скромность для всех эшелонов власти
Цитата:
Качеев Денис:
Скажу за себя - мне все равно, где живет аким, какая у него зарплата и на какой машине он ездит на работу.
ну раз нет дела, чего пишешь?