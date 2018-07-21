211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13123





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3162

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:49 Цитата: Обликоморале:

Я еще хуже чем ты думаешь.

А еще я науськиваю

Когда ты был просто Анонимом и Обликоморале, ник Обликоморале был лучше..

Сейчас просто все перемешалось и приходится показывать кто ты есть на самом деле..

Там ты так же провоцировал и науськивал всех кого можешь против меня..

С электроном вообще класс получилось..

Тот даже ничего и не понял как..

Эх ты..

Ты даже уже не стесняешься перекопировать те фразы и говорить их, что были когда ты был Анонимом..

А вот кто то думал что человечек, взяв один ник и подписав Соглашение станет лучше..

Нет..

Просто его станет Видно..

Только и всего..

Живи с миром..