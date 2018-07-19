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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33205
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
Читать статью

§ elektron
Re: Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1735
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гораздо сложнее оказалось понять, как резиденция акима области, полностью содержащаяся за счет средств налогоплательщиков, попала в разряд объектов с суперзасекреченным статусом.

Однако имеется объект коммунальной собственности, балансодержателем которого является отдел ЖКХ акимата Костаная, - указал в ответе на запрос «НГ» заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Объект построен в 70-х годах и предназначен для размещения зарубежных,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=626&storyid=24518

Ну вам то рабам только в радость. Царь пришёл?
Прошу быть не не проавильно понятым, относится только к его защитникам.
Может статью не читали :-x
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

Сравнивать акима областного значения с всеросийским старостой, ну это уж точно рукалицо.
Что еще интересного в вики вычитал?))))
Кхал Дрого и Хиздар Зо Лорак, с тобой тоже прибыли в нашу обитель зла? :lol:
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§ elektron
Re: Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1735
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Однажды Калинин, вышел выступать к рабочим

Ну да, //мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем тот станет всем// проходили.
Кстати очень похоже на сегодняшнюю ситуацию
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§ elektron
Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1735
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати очень похоже на сегодняшнюю ситуацию

Или может биографию в студию, Абишевич вон не стесняется. Так продолжим традиции. Ху ист Ху....

[Исправлено: elektron, 20.07.2018 - 18:34]
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§ pro100tak
Re: Маленькая страна большого акима
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 106
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.07.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
До свидания. Пойду поучусь дотягивать до уровня

Халиси хотя бы попыталась в дискуссии поучаствовать до своих сновидений. Правда, при этом она же и просила хоть чо-нить аргументированно сказать. Мне даже пришлось покопаться в сусеках своей памяти. Еще и с отрывом на общение с семьей, с друзьями. Думаю, аргументов я привел даже более чем достаточно. Жаль, что спрыгнули с темы такие, как Трэвэл и иже с ним. А наезжали, защищая тех, на которых даже не нападали, что пыль из под колес была до неба. Где же вы, где, солнышки ясные?
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 07:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
pro100tak:
Где же вы, где, солнышки ясные

А в методичке что было сказанно, то и написали от сих до сих.
Других указаний видимо еще не поступало. ;-)
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§ Качеев Денис
Re: Маленькая страна большого акима
Качеев Денис


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 20.07.18
Отправлено: 21.07.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте! Хотел бы высказать свою точку зрения по данному вопросу. Сразу оговорюсь, что не имею никакого отношения к государственной службе, дабы бдительные граждане не обвинили меня в субъективности. Точно так же не собираюсь прятаться под вымышленными именами. Прочитав статью, которую авторы, по всей видимости, посчитали ошеломляющим разоблачением, я пришел, мягко говоря, в недоумение. Объект, существующий с советских времен, построен не нынешним акимом, и уж тем более существует не ради одного главы региона. Как известно, должность акима области не пожизненная, следовательно, когда произойдет очередная ротация кадров, новый глава области станет автоматически виновен в своем месте жительства?! Или вы думаете что глава региона потом заберет на новое место работы кусок асфальта с бордюром с отремонтированной улицы? Странно звучат претензии о "засекреченности" данного объекта, в котором останавливаются как Президент, так и иностранные делегации. Вполне естественно, что эту информацию раскрывать никто не будет. Это как придти в банк и требовать план здания, в котором указаны входы и выходы, а также хранилища. Довод о том, что объект находится на балансе городского Акимата, неубедителен. Есть элементарные правила безопасности, которые необходимо соблюдать, вне зависимости от формы собственности, даже если это университет, библиотека или поликлиника. Сомневаюсь, что вас пустят, к примеру, поглазеть в реанимацию, даже несмотря на то,что больница тоже содержится за счет средств налогоплательщиков...
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§ Качеев Денис
Re: Маленькая страна большого акима
Качеев Денис


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 20.07.18
Отправлено: 21.07.18 - 22:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть такое понятие, как "вброс информации" для формирования общественного мнения. Данная статья - не самая удачная попытка "черного пиара" Акима области, потому как состряпана уж очень грубо, без наличия доказательной базы. Есть у акима служебное жилье, и что? Не он его себе выбирал и не он его построил для себя - все претензии к советской партийной номенклатуре. Вспоминаются передачи Доренко конца 90-х годов, в которых он по заказу одних политических сил "топил" неугодных политиков. Повторю - я удивлен, так как не сомневаюсь в профессионализме журналистов данного издания, однако не понимаю посыл конкретно данной статьи. Видимо, когда нет фактов, но укусить очень хочется, проходят даже такие материалы.
В то же время в нашем городе происходит много положительных изменений, которые некоторые люди не хотят видеть. Да, иногда эти изменения далеки от идеала, но не ошибается только тот, кто ничего не делает. И вместо того, чтобы внести свой вклад в развитие родного города, "критики" все мажут черной краской. Башню не в тот цвет покрасили, брусчатка не та, все плохо, кругом обман. Ребята - а вы сами как живете в этом мире лжи и обмана? Довольно странная позиция, честное слово.
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§ Качеев Денис
Re: Маленькая страна большого акима
Качеев Денис


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 20.07.18
Отправлено: 21.07.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В общем, есть критика конструктивная, а есть и такая, как представлена в данной статье.
Я не за "красных" или за "белых", я за здравый смысл. А он гласит, что читателям навязывают чью-то субъективную позицию, подсовывают картину в черных тонах. Но жизнь красочна и многогранна, и об этом нельзя забывать. Точно так же нельзя забывать о том, что наша жизнь зависит от нас, и нам решать в каком обществе жить - в обществе огульного охаивания и "войны всех против всех" или обществе конструктивного диалога и созидания.
Вот, в целом, мое мнение и моя гражданская позиция. Для того,что выразить свое мнение, я зарегистрировался на сайте и впервые написал комментарий, хотя много раз хотел это сделать.
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Качеев Денис:

Ваше мнение было бесценно.
Не сарказм.
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§ Медный
Маленькая страна большого акима
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.07.18 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Качеев Денис:
наша жизнь зависит от нас, и нам решать в каком обществе жить

уж пардоньте, бытие определяет сознание. общественное бытие определяет общественное сознание. Что вы хотите от людей?
Газета и журналисты выдумывает уголовные и административные дела о взяточниках, вымогателях и прочих? Прошлый аким ушёл не попрощавшись, кажется так... Так вот. за общим беспределом и разрухой вы смогли узреть здравый смысл и позитивные нотки в городской среде, и это похвально. Но как я понял все возмущающиеся здесь в комментариях люди - желают чтобы аким стал ближе к народу, их соседом так сказать, а не отстранялся от них за стенами съёмного комплекса.

Дорогу он конечно с собой не заберёт :lol: но сделать свою жизнь чуть лучше за счёт бюджета, приятно и не так сложно, да ;-)
выгодопреобретатель :lol: :lol: :lol: думаю нужно акиму переехать туда где нет дороги, даже грунтовой

[Исправлено: Медный, 21.07.2018 - 23:34]
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§ Качеев Денис
Маленькая страна большого акима
Качеев Денис


(Пользователи)
Сообщений: 4
Регистрация: 20.07.18
Отправлено: 22.07.18 - 00:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
То, что общественное бытие определяет общественное сознание, верно, но лишь отчасти. Этот советский тезис диамата сегодня звучит по другому: общественное бытие и общественное сознание взаимообусловлены. То есть, если вы стоите на позициях крайнего материализма, то да, вы будете все выводить из общественного бытия, включая бога. Однако есть очень много, что нельзя вывести из общественного бытия, например само сознание - оно возникло в ходе антропосоциогенеза или дано изначально человеку свыше - вот вопрос, на который нет точного ответа.
Каждый волен иметь свои желания, и если пользователи сайта хотят, чтобы аким области был их соседом, это их дело. Скажу за себя - мне все равно, где живет аким, какая у него зарплата и на какой машине он ездит на работу. У меня своя полнокровная жизнь, семья и любимая работа, и у меня нет времени на фантазии. Если президент Хорватии летает на футбол в одном самолете с болельщиками, премьер-министр Канады ездит на метро, а Меркель живет в обычном доме, это не значит, что везде, во все мире должно так быть. Это все равно что спрашивать - почему мы не живем как в Германии? - а потому что сколько миллионов население Германии, и сколько из них налогоплательщики, и насколько развита в этой стране промышленность и какой пенсионный возраст? Ответив на эти вопросы, мы поймем, почему мы не живем как в Германии. Процитирую классика: "разруха в головах", отвечая на ваш тонкий намек, что я один живу в розовых очках, в этом суровом мире.
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§ 211
Маленькая страна большого акима
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3155
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 22.07.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Качеев Денис:

Наконец то сказано очень рационально, взвешенно и разумно..
Я бы так не смог, но именно то всегда имел ввиду насчет нынешнего акима..
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.18 - 07:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
К слову пришлось.
Колинда Грабар-Китарович стала президенткой Хорватии 19 февраля 2015 года.
Колинда продала президентский самолет и 35 мерседесов представительского класса, на которых ездили чиновники.
Все деньги она вернула в казну.
Себе и министрам она урезала зарплату вдвое, послам и консулам - на 60%.
Минимальная заработная плата была увеличена с 400 до 540 долларов. Расходы на образование, социальный сектор и медицину растут приблизительно на 3% в год.
Колинда говорит на семи языках, растит двоих детей, старшая дочь у нее - чемпионка страны по фигурному катанию среди юниоров.
Свое обычное жилье, на резиденции не меняла.
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§ elektron
Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1735
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 22.07.18 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И в продолжение темы:
правда за 2015 год
Они ведут нетипичный для некоторых своих коллег образ жизни: не покупают часы за сотни тысяч евро, не устраивают банкеты с неприличными бюджетами, не скупают замки. Эти руководители осознают, что они — всего лишь менеджеры, нанятые народом, а не хозяева жизни. В общем, мы составили небольшой список мэров, премьер-министров и президентов, которые нас восхитили.
10 политиков, которые уничтожают стереотипы ;-)
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