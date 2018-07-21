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§ NG.kz
Еще один монументальный арт появился в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33205
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 21 июля, на фасаде 9-этажного дома № 2 "А" по пр. Абая появился эскиз женщины, взбивающей кумыс. На этот раз начали раскрашивать южную стену здания - ту, которая видна при въезде в Костанай со стороны Рудного.
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§ Rexyn
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений: 50
Регистрация: 22.11.17
Отправлено: 21.07.18 - 19:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Материал обновлен - добавлено видео (таймлапс)
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§ 211
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3155
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как эскиз наносят?
Это же сообразить надо, где там рисовать глаз или нос..
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§ Артем Марусич
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Артем Марусич


(Журналисты)
Сообщений: 36
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 21.07.18 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлой новости писали, они ночью проектор используют что бы эскиз на стену нанести
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§ drakon
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14153
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.18 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А что? Дождь,снег,солнце не повлияют на эту краску?... :lol:
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§ Обликоморале
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А для детишек рисовать будут?
Из ''Ну, погоди'' например, или ''Простоквашино'' :lol:
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§ Медный
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2404
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.07.18 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
чья келинка? :-)
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§ Vradon
Re: Еще один монументальный арт появился в Костанае
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 22.07.18 - 07:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:А для детишек рисовать будут? Из ''Ну, погоди'' например, или ''Простоквашино''

на самом деле, было бы очень круто из старых мультфильмов что-нибудь увидеть :lol:
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§ Обликоморале
Еще один монументальный арт появился в Костанае
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 22.07.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vradon:

Да, да, да.
Из старых казахстанских, може Алдара Косе добавить, эпичный персонаж. :-)
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