Качеев Денис Маленькая страна большого акима #71





(Пользователи) Сообщений: 4

Регистрация: 20.07.18 (Пользователи) Отправлено: - 00:19 То, что общественное бытие определяет общественное сознание, верно, но лишь отчасти. Этот советский тезис диамата сегодня звучит по другому: общественное бытие и общественное сознание взаимообусловлены. То есть, если вы стоите на позициях крайнего материализма, то да, вы будете все выводить из общественного бытия, включая бога. Однако есть очень много, что нельзя вывести из общественного бытия, например само сознание - оно возникло в ходе антропосоциогенеза или дано изначально человеку свыше - вот вопрос, на который нет точного ответа.

Каждый волен иметь свои желания, и если пользователи сайта хотят, чтобы аким области был их соседом, это их дело. Скажу за себя - мне все равно, где живет аким, какая у него зарплата и на какой машине он ездит на работу. У меня своя полнокровная жизнь, семья и любимая работа, и у меня нет времени на фантазии. Если президент Хорватии летает на футбол в одном самолете с болельщиками, премьер-министр Канады ездит на метро, а Меркель живет в обычном доме, это не значит, что везде, во все мире должно так быть. Это все равно что спрашивать - почему мы не живем как в Германии? - а потому что сколько миллионов население Германии, и сколько из них налогоплательщики, и насколько развита в этой стране промышленность и какой пенсионный возраст? Ответив на эти вопросы, мы поймем, почему мы не живем как в Германии. Процитирую классика: "разруха в головах", отвечая на ваш тонкий намек, что я один живу в розовых очках, в этом суровом мире.