/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней девушки		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней девушки
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33205
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Тело без вести пропавшей жительницы поселка Затобольск обнаружено в лесопосадках на выезде из Костаная в сторону поселка Затобольск. Полицейскими начато досудебное расследование по статье 99 УК РК.
Читать новость

§ Vital
Re: Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5874
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.07.18 - 20:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Своими амнистиями по выпускали разных подонков. Ходят по улицам убивают людей.
Господи. Молодая же совсем. Соболезнование родителям и близким.
Профайл

§ Khalisi
Re: Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней...
Khalisi


(Пользователи)
Сообщений: 26
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 21.07.18 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ужасно. Убийцы и воры должны сидеть в тюрьме! Девушку очень жалко, страшно, когда уходят такие молодые...
Профайл

§ Обликоморале
Re: Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5585
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зато ''Хабар'' вещает, что все у нас прекрасно.
А СМИ захлебываются в криминальных сводках.
Профайл

§ Vradon
Re: Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней...
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 22.07.18 - 07:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:Зато ''Хабар'' вещает, что все у нас прекрасно.

там всегда все прекрасно
Профайл

§ Vital
Re: Полиция проводит расследование по факту убийства 18-летней...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5874
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 22.07.18 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В алматы следаки под зорким глазом президента за сутки поймали убийц Дениса.
Наши. Парни найдите его или их. Покажите городу что вы тоже можете не только в ночных клубах дратся . Незя так оставлять. Невиная молодая девушка погибла от рук ублюдка.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 180
Пользователей: 0
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх