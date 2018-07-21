211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13117





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3155

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:43 Цитата: Обликоморале:



Ты плохой человек..

Думаешь никто не видит как ходишь всегда и науськиваешь того же электрона против?

Ты очень злой человек, я бы сказал злобный, обидчивый и мстительный..

В том весь ты..

Даже у того же электрона злость куда то уходит и в дискуссиях она так сказать спортивная..

Ты же ходишь и поджучиваешь постоянно, угомониться никак не можешь..

Ты очень плохой человек.

Хорошо что таких людей в моей жизни мало..