NG.kz Еще один монументальный арт появился в Костанае



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:01 Сегодня, 21 июля, на фасаде 9-этажного дома № 2 "А" по пр. Абая появился эскиз женщины, взбивающей кумыс. На этот раз начали раскрашивать южную стену здания - ту, которая видна при въезде в Костанай со стороны Рудного.

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