211 Флуд и оффтопик (часть 3) #13111





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3152

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:07 Цитата: elektron:

рожать? Хм Давай факты в студию

А кто там про угрозы то начал, не ты ли?

Или опять исправил, надо посмотреть потом..

И да, прежде чем сказать обо мне и попросить факты, а все началось с другого факта, скажи о себе..

Так ты соврал или я все таки говорил что я патриот, маленькими буквами?