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§ NG.kz
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В большинстве стран мира платят неплохие подъёмные деньги поступающим на военную службу. У нас же они настолько мизерные, что говорить о них не имеет смысла. Причем парней, горячо желающих служить в армии, «рубят» на комиссии.
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§ Обликоморале
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5578
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У сколько накидали.
Как всегда некоторые все переврали и пустили флуд в ветку.
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