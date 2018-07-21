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≡ В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33204
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Житель Астаны узнал одного из нападавших на Дениса — Армана Кудайбергенова. По словам мужчины, 11 июля Кудайбергенов снял зеркала с его машины в Астане и был пойман с поличным и доставлен в отдел внутренних дел Алматинского района.



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§ lelik1375
Re: В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый...
lelik1375


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 380
Регистрация: 23.10.13
Отправлено: 21.07.18 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не готово к гуманизации общество наше. Не может государство вернуть высшую меру наказания в силу взятых обще-мировых обязательств... Подрезал бы этот не столь известного человека - все бы было тихо-мирно. Зато теперь хвастаться будет - чемпиона порешил... Печально совсем...
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§ Sniper
Re: В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый...
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 11
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 21.07.18 - 19:30
Комментарий удален модератором.
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§ 211
Re: В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3152
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что теперь с ними делать..
У меня двое по матери сидевшие, практически рецидивисты, между собой родные..
С той семьи, где я троих воспитал, а их было семеро, пацан тоже убил человека, сейчас женился на зоне и ждет ребенка..
Его брат родной, мне двоюродный, тоже сел, его тетка другая воспитала, вместо сына взяла пятимесячного..
Воспитывали в хорошей семье, а все равно..
Вот я троих воспитал, ни один не сел..
Две девочки и один мальчик, родные меж собой..
У нас много таких людей.
Что с ними делать, избавиться как?
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§ Khalisi
Re: В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый...
Khalisi


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Сообщений: 26
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 21.07.18 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мы лишились не просто олимпийского чемпиона. Денис был воплощением казахстанской мечты!
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§ Vradon
В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день
Vradon


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Сообщений: 58
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 21.07.18 - 21:43
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день
Обликоморале


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Сообщений: 5578
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надеюсь на лагере найдутся люди, которые жизнь отморозку немилую там устроят.
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§ Сержант Рипли
В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день
Сержант Рипли


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 07.07.18
Отправлено: 21.07.18 - 21:50
Комментарий проходит проверку.
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