211 Re: В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3152

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:50 Что теперь с ними делать..

У меня двое по матери сидевшие, практически рецидивисты, между собой родные..

С той семьи, где я троих воспитал, а их было семеро, пацан тоже убил человека, сейчас женился на зоне и ждет ребенка..

Его брат родной, мне двоюродный, тоже сел, его тетка другая воспитала, вместо сына взяла пятимесячного..

Воспитывали в хорошей семье, а все равно..

Вот я троих воспитал, ни один не сел..

Две девочки и один мальчик, родные меж собой..

У нас много таких людей.

Что с ними делать, избавиться как?