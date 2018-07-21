Цитата: 211:

Ты ее впихнул вообще не в тему..Болезни моей семьи, учет в тубдиспансере..Ты там начал оскорблять, пользуясь тем, что тебя не тронут..

Ну всё погнало. Меня так же стёрли, но тебе не в домёк.Цитата: 211:

Теперь тут начал..

Я ничего не начинал, сам всё спровоцировал, но тебе походу не понять..Цитата: 211:

Зачем оскорблять еще больше, и врать?

Ещё раз и последний Где? Врёшь тут ты один.