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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И для меня Родина не там, где моя Ж в тепле, для меня Родина нечто иное..
В конце концов греть постоянно свою Ж, к тому же и вредно для здоровья..
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§ Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5872
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 21.07.18 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик. Давай нормальные фотки скидывай. Пивас, шашлык .А блинчики в топку.

Вот такие.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 3)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14151
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.18 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
флуд свой сделал, вот и флуди там..

И фотки - выставляй,нормальные... :lol:
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
. Пивас, шашлык .А блинчики в топку

Пивас модераторы нещадно трут..
Тут же все непьющие, Харам, грех..
Сейчас не немного не до пиваса, вечером может.
Племяш разбил на фонтане голову, зашивать скорая забрала, я за ними..
Пока бесплатно..
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 19:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но я так думаю, шрамы укрошают мушчин..
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1720
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хм..Кто то утверждал что я Патриот?По моему ты меня с кем то попутал..

Только что в соседней ветке про какой то долг орал, что всё. ?
Тебя не попутаешь. Так нагло врать только ты можешь 8-)
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Только что в соседней ветке про какой то долг орал, что всё. ?

Еще раз..
Где я утверждал что я Патриот?
По моему всегда говорил, что я не патриот..
Но это не мешает мне любить свою страну и Родину, свою семью, ходить на могилу отца и матери, чтить своих дедов..
Любить семью и родителей, это что у вас там, Патриотизмом называется?
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§ 211
Флуд и оффтопик (часть 3)
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3126
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Так нагло врать только ты можеш

Покажи конкретно, где я себя назвал хоть раз за всю историю форума Патриотом..
Потом и поговорим..
Выпил небось лишка?
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1720
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vradon:Почему я должен отдавать долг родине, если я ничего у неё не занимал Нет.Ты отдаешь долг прежде вмего самому себе, когда настанет выбор..И хорошо что у нас пока как во многих странах и их семьях, такого выбора нет..Или ты останешься жить и отдашь добровольно свою семью за свою жизнь, или же спасешь их, но сам падешь в неравной борьбе..Так пусть у нас и дальше не будет его и будет мирное небо над головой..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31701
Так ты не Патриот своей страны? опять враки всё?
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* elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1720
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Выпил небось лишка?

Это опять про свою прерогативу заговорил. Сам несёшь не зная что?
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Страница 872 из 872«1...870871872
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