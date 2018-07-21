NG.kz В полиции проверяют информацию о том, что предполагаемый убийца Дениса Тена должен был предстать перед судом в этот день



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 33201

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:23 Житель Астаны узнал одного из нападавших на Дениса — Армана Кудайбергенова. По словам мужчины, 11 июля Кудайбергенов снял зеркала с его машины в Астане и был пойман с поличным и доставлен в отдел внутренних дел Алматинского района.







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