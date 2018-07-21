elektron Флуд и оффтопик (часть 3) #13074





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1720

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:22 Vradon:Почему я должен отдавать долг родине, если я ничего у неё не занимал Нет.Ты отдаешь долг прежде вмего самому себе, когда настанет выбор..И хорошо что у нас пока как во многих странах и их семьях, такого выбора нет..Или ты останешься жить и отдашь добровольно свою семью за свою жизнь, или же спасешь их, но сам падешь в неравной борьбе..Так пусть у нас и дальше не будет его и будет мирное небо над головой..



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31701

Так ты не Патриот своей страны? опять враки всё?