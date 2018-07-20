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§ NG.kz
Руководитель отдела акимата Костаная заявил, что его хотят незаконно уволить из-за слишком прозрачной работы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 20.07.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела земельных отношений Бахтияра ХАСЕНОВА рассмотрели сегодня утром в здании горакимата. Поводом для проведения служебной проверки стало письмо департамента по делам госслужбы.
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§ pro100tak
Re: Руководитель отдела акимата Костаная заявил, что его хотят...
pro100tak


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Сообщений: 106
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.07.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Грамотный по ходу юрист. Работали бы во всех ГУ такие, меньше бы мы читали про Поймали- задержали, осудили- обсудили, избили-убили

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31461
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§ Обликоморале
Руководитель отдела акимата Костаная заявил, что его хотят незаконно уволить из-за слишком прозрачной работы
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вкратце.
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§ таноми52
Re: Руководитель отдела акимата Костаная заявил, что его хотят...
таноми52


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Сообщений: 84
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 20.07.18 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на Хасенова, который с 2012 года работал главным специалистом отдела акимата. С 2013-го по 2017 год он был назначен руководителем юридического отдела. На этой должности не раз привлекался к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. С 2017 года назначен руководителем отдела земельных отношений.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31738?1532103505

Ненадлежаще исполнял, однако, карьера не пострадала.

При том, что у самого руководителя аппарата Сакена Кокишева с мая 2017 года по сегодняшний день есть 5 фактов совершения им административного правонарушения, а по двум фактам он совершил их дважды.

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31738?1532103505

Как-то странно, не отвечать за себя, а уличать других - "а вот Иванов, Марь Ивановна..."
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§ 1234
Re: Руководитель отдела акимата Костаная заявил, что его хотят...
1234


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Сообщений: 679
Регистрация: 29.10.12
Отправлено: 20.07.18 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
.. Хасенов .., некомпетентный и непрофессиональный руководитель.


Код:
Во время его руководства в отделе сменилось 80% сотрудников. Они ушли в основном из-за конфликтных отношений с руководителем, моральный климат не позволял им исполнять свои служебные обязанности.


8-) Полностью поддерживаю данный отзыв!
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§ pro100tak
Руководитель отдела акимата Костаная заявил, что его хотят незаконно уволить из-за слишком прозрачной работы
pro100tak


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Сообщений: 106
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 21.07.18 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я не за белых и не за красных. Писал уже: про имеющуюся текучесть что можно сказать. От безысходности и разочарования уходят те, которые не хотят и не могут. Кого-то pro100 "ушли". И все это от уже почти сформировавшейся ментальности начальничков. Ведь сплошь и рядом проявления байских замашек, какого-то самодурства и пр. и др. Где-то научились, нахватались. С этим бы департаменту госслужбы бороться, а не pro100 вести учет и держать на контроле.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=771875&topic_id=34989&forumid=1#771875
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§ bgb
Re: Руководитель отдела акимата Костаная заявил, что его хотят...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3872
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 21.07.18 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такая там текучка, что на работу просто так не устроиться...
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§ Трэвэл
Re: Руководитель отдела акимата Костаная заявил, что его хотят...
Трэвэл


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Сообщений: 34
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 21.07.18 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, получается, в своем глазу бревна не замечает... как-то не по-мужски это стрелы переводить.
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