Цитата: 211:



А тебе твой пьяный бред доставляет удовольствие?))

Видимо да.

Тщеславие тешишь, ога.

Насчет жалоб, в 1001-й раз мимо и клевета.

Цитата: 211:

вот и флуди там

А тут ты уже оффтоп приватизировал?))

Если нет, то что за претензии.

Где хочу, там и пишу.

Не тебе указывать где я тебя прищучивать буду.

Твое право только модераторам жаловаться.



Ну а теперь, набрал полную хрудь И выдохнул.

