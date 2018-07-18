/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 81 из 81«1...798081
Куратор темы: 211
§ drakon
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14149
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.07.18 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Мне наверно до того не дожить..

Дом наш - кооперативный. Сами ремонтируют.
Сантехнику каждые 5 лет меняют. Несмотря
на то,что она целая.Счётчики - все,бесплатно
меняются,каждые 5 лет. Для окОн,видать
время ещё - не пришло. У этого кооператива-
600 домов,в Гамбургской области.И самое
интересное то,что плата за квартиру,самая
низкая... :lol: :oops:
Профайл

§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 19.07.18 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Унитаз все таки побежал..
Ну вот пришлось только что купить..



Еще 20 000 непредвиденных расходов..
Сегодня вечером попытаюсь установить..
Профайл

§ 211
Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну первые потеки сверху и снизу..
Старые прокладки пиханули..



Хорошо пока не сами радиаторы..
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 81 из 81«1...798081
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 0
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх