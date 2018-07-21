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Куратор темы: Обликоморале
§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Он даже на ватсап не удосужился мне скинуть фотки.
Поди загулял.
Кафе, кино, домино.
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§ Медный
Антифлуд для адекватныхъ.
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2400
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.07.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Тоже поддерживаешь?))

Да я тут задавался вопросом, чего бояться "прихода" китайцев?
И подумал наверное из-за того что у них на стадионах коррупционеров расстреливают.. а у нас вот второй крытый строят :lol: :lol: :lol:

у людей уже давно снесло башню и отказали тормоза. Только... спасут нашу Родину :-(
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§ elektron
Антифлуд для адекватныхъ.
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1714
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Только... спасут нашу Родину

И это уже врядли поможет. :-x
Менее чем через 2 года, всё проявится, что в растворителе лежало
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