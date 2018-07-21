Медный Антифлуд для адекватныхъ. #212





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2400

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:35 Цитата: Обликоморале:

Тоже поддерживаешь?))

Да я тут задавался вопросом, чего бояться "прихода" китайцев?

И подумал наверное из-за того что у них на стадионах коррупционеров расстреливают.. а у нас вот второй крытый строят



у людей уже давно снесло башню и отказали тормоза. Только... спасут нашу Родину