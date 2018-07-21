/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В большинстве стран мира платят неплохие подъёмные деньги поступающим на военную службу. У нас же они настолько мизерные, что говорить о них не имеет смысла. Причем парней, горячо желающих служить в армии, «рубят» на комиссии.
Читать новость

§ elektron
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1714
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Хм..Вот видишь, уже от своих слов отрекаешься..Для тебя Родина это прежде всего твое бабло?

До тебя не доходит, так объясню.
Цитата:
211:
elektron: Родить, денег стоит, дать ребёнку образование, опять денег стоит. Медицина, ХМмм тоже не дёшево. Так про что это Вы?

Это касательно статьи. Речь о Германии?
Хотя чего ещё от такого тролля ожидать?
Профайл

§ 211
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 13:59
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 211
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Это касательно статьи. Речь о Германии?

Разумеется нет.
Речь о тебе..
О каждом..
Кто думает что такое для него Родина..
Ты гражданин Германии и обязан думать за Свою Родину и это само собой разумеющееся..
О своей позабочусь я сам..
Либо кто другой..
Мы же тебе не указываем, что у вас там вме дорого и плюй на свою Родину..
Со своей Родиной, своими семьями, братьями и сестрами, мы должны разбираться сами..
Сами должны думать, променять ли их на бабло во время не дай Аллах, войны..
Профайл

§ elektron
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1714
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 14:04
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ elektron
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1714
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ну всё понял, Остапа понесло!
Бреши дальше!
Профайл

§ 211
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И потому меня всегда удивляют, как нам говорят извне, любить свою Родину или нет..
Американцы вот говорят европейцам..
Любить Америку..
А вот меня это не прикалывает, когда меня учат этому из за бугра..
Пусть сами сперва научатся любить свою Родину, а не американское бабло..
Потому что я люблю свою Родину..
И меня тошнит порой от этих забугорных указателей, что мне делать, предать свою семью или же остаться с ней..
Профайл

§ 211
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 14:09
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ elektron
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1714
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Ваша любовь ко мне невзаимна, знайте)

Не подумайте, чего? Ничего личного, просто дискуссия. Мои все тоже родились в Казахстане и сам там 25-ь лет прожил в Кустанае, сегодня Костанае. У каждого свои взгляды. Я ни в коем случае не "враг". Просто раздражают суждения некоторых, самих ничего для страны не сделавших. Спасибо, если был понят. И форум мне не безразличен. интересно общаться с земляками. И на работу я в 5-ть утра встаю, ну да ладно...
Профайл

§ Медный
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2400
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.07.18 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
пользующихся всем комплексом положенных гражданам прав.

это она про право есть с золотого блюда, если оно у тебя есть :lol:
Профайл

§ Медный
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2400
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.07.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот главный вопрос для меня, кто и зачем нападёт?
Профайл

§ elektron
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1714
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 21.07.18 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

Пардон, блюда изменились. ;-)
Профайл

§ Медный
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2400
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 21.07.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Пардон, блюда изменились.

Нам просто пытаются доказать, что родившись в семье владельца заводов-пароходов и учителя ты имеешь одинаковый старт, и пойдёт "защищать" (кого и чего) и ты и он.
Профайл

§ 211
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3111
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
т главный вопрос для меня, кто и зачем нападёт?

Погибшие во многих странах мира, их семьи, где проливалась и проливается до сих пор кровь, тоже с удивлением думали тольно так же..
Однако же их от того данный вопрос не спас..
Сирия еще полыхает, ну кто то же изнутри напал на нее?
Югославия кстати уже расцвела, ну им только на пользу..
Не знаю как с Ливией и Ираком, но там погибло много народа, которые так же когда то думали..
Профайл
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 132
Пользователей: 0
Всего: 132

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх