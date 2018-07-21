211:

Хм..Вот видишь, уже от своих слов отрекаешься..Для тебя Родина это прежде всего твое бабло?

211:

elektron: Родить, денег стоит, дать ребёнку образование, опять денег стоит. Медицина, ХМмм тоже не дёшево. Так про что это Вы?