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Куратор темы: drakon
§ 211
Моя Деревенька и её окрестности.
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3092
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 20.07.18 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще что то..
Как раз все стоят задом..
Передом правилами запрещено..
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж :lol: прав был Алекс.
Прежней деревеньке хана.
Окупировал вирус, который до определенных событий тут практически не казал литца. 8-)
Аким еще не понимает, что его тут просто используют. Ахахахъ.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14149
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 20.07.18 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Прежней деревеньке хана.

Я заплакаль... :lol: :-o :oops: ;-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Мужики не плачутъ.
Мужики рыдают. 8-)
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5571
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 21.07.18 - 07:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, еще в 1912 году, Марк Шагал написал картину о ...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14149
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 21.07.18 - 11:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Какие то красивые шишки, еще зеленые..

Марик,Россияне привезли мне варенье из шишек.

Говорят - очень полезное... :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 21.07.2018 - 11:08]
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