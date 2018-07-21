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§ NG.kz
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33199
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 21.07.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В большинстве стран мира платят неплохие подъёмные деньги поступающим на военную службу. У нас же они настолько мизерные, что говорить о них не имеет смысла. Причем парней, горячо желающих служить в армии, «рубят» на комиссии.
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§ Инквизитоp
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Инквизитоp


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Сообщений: 84
Регистрация: 18.09.14
Отправлено: 21.07.18 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Численность казахстанской армии, по официальным данным, составляет 100 000 человек

100 тыс, 1 млн, 10 млн, какая разница, если есть технология способна один ударом сократить численность до 0?
Сейчас имеет место быть только профессиональная армия, а она не обязательно должна быть многочисленна.
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§ 211
Re: Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3092
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 21.07.18 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С прибалтами то сравнивать нечего, они могут и не иметь армии, но будут надежно защищены..
У нас же конечно армия и огромная страна просто несопоставимы..
Даже если им платить какие то большие день6и..
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§ Йцукен
Дмитрий ПЕТРЕНКО: Плата за службу Родине
Йцукен


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 25.05.18
Отправлено: 21.07.18 - 11:44
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