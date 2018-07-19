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§ NG.kz
Маленькая страна большого акима
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33198
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 19.07.18 - 00:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чуть больше года назад, 1 июля 2017-го, в центральных госорганах и акиматах областей Казахстана ввели самостоятельные должности уполномоченных по этике, чтобы усерднее следить за скромным обаянием местных чиновников. По словам костанайских уполномоченных, это дало невероятные результаты: за прошедший год наши госслужащие резко поскромнели буквально на глазах. Корреспонденты «НГ» решили посмотреть на условия проживания главы региона.
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§ elektron
Re: Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1702
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гораздо сложнее оказалось понять, как резиденция акима области, полностью содержащаяся за счет средств налогоплательщиков, попала в разряд объектов с суперзасекреченным статусом.

Однако имеется объект коммунальной собственности, балансодержателем которого является отдел ЖКХ акимата Костаная, - указал в ответе на запрос «НГ» заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Объект построен в 70-х годах и предназначен для размещения зарубежных,

Источник: http://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=626&storyid=24518

Ну вам то рабам только в радость. Царь пришёл?
Прошу быть не не проавильно понятым, относится только к его защитникам.
Может статью не читали :-x
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§ Обликоморале
Маленькая страна большого акима
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5567
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 20.07.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:

Сравнивать акима областного значения с всеросийским старостой, ну это уж точно рукалицо.
Что еще интересного в вики вычитал?))))
Кхал Дрого и Хиздар Зо Лорак, с тобой тоже прибыли в нашу обитель зла? :lol:
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§ elektron
Re: Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1702
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 23:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
Однажды Калинин, вышел выступать к рабочим

Ну да, //мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем тот станет всем// проходили.
Кстати очень похоже на сегодняшнюю ситуацию
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§ elektron
Маленькая страна большого акима
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1702
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 20.07.18 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Кстати очень похоже на сегодняшнюю ситуацию

Или может биографию в студию, Абишевич вон не стесняется. Так продолжим традиции. Ху ист Ху....

[Исправлено: elektron, 20.07.2018 - 18:34]
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§ pro100tak
Re: Маленькая страна большого акима
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 105
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 20.07.18 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Khalisi:
До свидания. Пойду поучусь дотягивать до уровня

Халиси хотя бы попыталась в дискуссии поучаствовать до своих сновидений. Правда, при этом она же и просила хоть чо-нить аргументированно сказать. Мне даже пришлось покопаться в сусеках своей памяти. Еще и с отрывом на общение с семьей, с друзьями. Думаю, аргументов я привел даже более чем достаточно. Жаль, что спрыгнули с темы такие, как Трэвэл и иже с ним. А наезжали, защищая тех, на которых даже не нападали, что пыль из под колес была до неба. Где же вы, где, солнышки ясные?
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